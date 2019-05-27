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فن

محمد رمضان يتعاقد مع سينرجى على مسلسل جديد في رمضان 2020

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:50 ص
صدى البلد
محمد نبيل
عقد المنتج الكبير تامر مرسي، والنجم محمد رمضان جلسة للاتفاق على تفاصيل مسلسل جديد يقوم رمضان ببطولته خلال شهر رمضان المقبل عام 2020 لصالح شركة سينرجى، وحضر اللقاء المنتج حسام شوقى المشرف العام على الشركة بعد النجاح الذى حققه محمد رمضان مع سينرجى فى مسلسله زلزال.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

تدور أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه المشتري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.
محمد رمضان يتعاقد مع سينرجى على مسلسل جديد في رمضان 2020
محمد رمضان يتعاقد مع سينرجى على مسلسل جديد في رمضان 2020
محمد رمضان يتعاقد مع سينرجى على مسلسل جديد في رمضان 2020
محمد رمضان يتعاقد مع سينرجى على مسلسل جديد في رمضان 2020

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