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فن

مسلسل قابيل الحلقة 23.. محمد ممدوح يقترب من القبض على آدم

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:02 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
شهدت مسلسل قابيل الحلقة 23 تطورا جديدا في الأحداث يتفق طارق "محمد ممدوح" مع تاجر المخدرات الذي يتعاطى منه آدم "محمد فراج"، بأن يتصل به فور ذهاب آدم إليه مرة أخرى.

وتتذكر سما يوم قتل والدتها "شريفة العبد" على يد والدها، وذلك بعدما فوجئت بخيانته في غرفتها وعندما صرخت ضربها بآلة حادة على رأسها مما أدى إلى وفاتها.

وتنتهي الحلقة باتصال يجريه طارق إلى عبدالرحمن يطلب منه بجمع معلومات عن شاب إسكندراني كان يتردد على عيادة آدم اسمه عمر "علي قاسم"، وهو نفسه صديق آدم الذي يختبئ عنده، ليبدأ طارق في الوصول إلى أول الخيط.

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