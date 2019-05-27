لا ترمى قشر عين الجمل.. فوائده ستدهشك

فوائد قشر عين الجمل للجسم كما يلي:-

عين الجمل واحدا من أبرز المكسرات التى يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص لمذاقها المختلف وإحتوائها إيضا على العناصر الغذائية و الفيتامينات الضرورية لجسم الأنسان.



وفى هذا السياق، نصح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعدم التخلص من قشور عين الجمل، لأنها تتمتع بالكثير من الإستخدامات التى تتمثل فى ..



-تفيد قشور عين الجمل المطحونة في تبييض الأسنان وزيادة بريقها.

-تعمل على تقوية اللثة ووقايتها من الالتهابات المتكررة.

- تساعد قشور عين الجمل على قتل الديدان المعوية وطردها لخارج الجسم.

-تطهر الجهاز الهضمي وتسرع عملية الهضم الداخلية وتطرد الفضلات.

- تستخدم قشور عين الجمل بعد غليها في علاج العديد من الأمراض الجلدية المزمنة كالإكزيما والجرب.

- تفيد قشور عين الجمل المغلية في علاج التهابات الحلق واللوزتين.