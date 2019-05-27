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لا ترمى قشر عين الجمل.. فوائده ستدهشك

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:56 م
لا ترمى قشر عين الجمل..
لا ترمى قشر عين الجمل.. فوائده ستدهشك
هاجر هانئ
فوائد قشر عين الجمل للجسم كما يلي:-
عين الجمل واحدا من أبرز المكسرات التى يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص لمذاقها المختلف وإحتوائها إيضا على العناصر الغذائية و الفيتامينات الضرورية لجسم الأنسان.

وفى هذا السياق، نصح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعدم التخلص من قشور عين الجمل، لأنها تتمتع بالكثير من الإستخدامات التى تتمثل فى ..

-تفيد قشور عين الجمل المطحونة في تبييض الأسنان وزيادة بريقها.
-تعمل على تقوية اللثة ووقايتها من الالتهابات المتكررة.
- تساعد قشور عين الجمل على قتل الديدان المعوية وطردها لخارج الجسم.
-تطهر الجهاز الهضمي وتسرع عملية الهضم الداخلية وتطرد الفضلات.
- تستخدم قشور عين الجمل بعد غليها في علاج العديد من الأمراض الجلدية المزمنة كالإكزيما والجرب.
- تفيد قشور عين الجمل المغلية في علاج التهابات الحلق واللوزتين.

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