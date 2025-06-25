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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كويكا الكورية وبني سويف التكنولوجية تنظمان معرضا لتوظيف خريجي عام 2025 ومشاريع التخرج

خلال المعرض
خلال المعرض
هاجر رزق

نظمت وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA)، بالتنسيق مع جامعة بني سويف التكنولوجية (BTU)، معرضًا لتوظيف خريجي عام 2025 و لمشاريع التخرج لطلاب الجامعة، وذلك في إطار دعمها للجامعة من خلال مشروعين رئيسيين. 

 فمنذ تأسيس جامعة بني سويف التكنولوجية في عام 2016، تعاونت كويكا وجامعة بني سويف التكنولوجية لتطوير مناهج التعليم التكنولوجي على مستوى الجامعي، بمساهمة تبلغ حوالي 14 مليون دولار أمريكي من الحكومة الكورية.

"مشروع تعزيز القدرات التعليمية والتعاون بين الجامعة والصناعة 2023-2028 / بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي". أقيم الحدث يوم الاثنين في مقر جامعة بني سويف التكنولوجية. يهدف معرض التوظيف إلى تمكين الطلاب من خلال ربط التميز الأكاديمي  بسوق العمل . وفي الوقت نفسه، قدّم معرض مشاريع التخرج 26 مشروع تخرج مبتكرًا حظيت باهتمام كبير من أصحاب العمل والمستثمرين المحتملين، مما عزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار. وقد أتاح هذا الحدث فرصة ممتازة للطلاب للتواصل مع شركاء الصناعة. حضر الفعالية السيدة جينيونغ كيم، مديرة مكتب كويكا في مصر، والمستشار الاقتصادي للسفارة الكورية، جيهيون يانغ، إلى جانب الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور جان هنري، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، والدكتور محمد وطني، مستشار المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وممثلين عن المجتمع الصناعي.

افتتحت الفعالية بكلمة ترحيبية للدكتور جان هنري، الذي أكد على أهمية التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية. و أعرب 
عن امتنانه لـ KOICA والشركاء الصناعيين، مسلطًا الضوء على أهمية ربط الطلاب بسوق العمل. كما شجع الدكتور جان الشركاء الصناعيين على التفاعل مع الطلاب، قائلاً: "أدعو شركائنا الصناعيين إلى الاستفادة من هذا المؤتمر، والتحدث مع طلابنا الموهوبين، والاستفادة من مهاراتهم وإبداعهم."

وعقب ذلك، ألقى الدكتور غنيم، محافظ بني سويف، كلمته قائلا :" تُعد العلاقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية واحدة من أعظم صور التعاون المثمر، والذي أثمر عن مشروعات تعليمية وتنموية هامة، في مقدمتها جامعة بني سويف التكنولوجي".

و أكمل كلته قائلا "اليوم، نشهد تتويجًا لهذا التعاون البنّاء هنا في محافظة بني سويف، من خلال توفير فرص عمل حقيقية للطلاب والخريجين، وهو ما يُعد أحد أبرز أشكال نجاح هذه الشراكة الدولية، التي تربط بين التعليم وسوق العمل بشكل مباشر."

وأشار الى انه من حسن حظ محافظة بني سويف، أن تحتضن اثنتين من أهم المؤسسات التعليمية المتخصصة: الجامعة التكنولوجية والجامعة العمالية  المتوقع تحويلها لجامعة تكنولوجية، وهما مؤسستان تهدفان إلى دعم استراتيجية التنمية الاقتصادية، وتعزيز قطاع الصناعة، بما يُسهم في ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

و اختتم كلمته مؤكدا على إن التعليم المرتبط بالتوظيف هو حجر الأساس لأي نهضة اقتصادية حقيقية، وتسعى الحكومة من خلال هذه الكيانات الواعدة إلى بناء كوادر فنية ومهنية تواكب متطلبات التنمية الشامل

و من جانبها قالت السيدة جينيونغ كيم مديرة الوكالة الكورية للتعاون الدولي "إنه لشرف عظيم أن أهنئكم على إقامة معرض مشاريع التخرج ومعرض التوظيف لعام 2025 في جامعة بني سويف التكنولوجية. يسعدني أن أكون جزءًا من هذا الحدث المهم، حيث نقدر مشاريع الطلاب ونتعاون مع شركاء الصناعة.”

وأضافت: “ما يجعل اليوم ملهمًا هو الطاقة الحيوية التي أراها في مساهمات طلابنا. إننا نهدف إلى رفع مستوى التعليم الفني في مصر ودعم الشباب المصريين في صعيد مصر للوصول إلى أهدافهم المهنية.”

وفي ختام الفعالية، كرمت كويكا وجامعة بني سويف التكنولوجية الشركاء الصناعيين لدعمهم القيّم للطلاب، وأعلنوا عن الفائزين بمشاريع التخرج. كما تم تقديم شهادات للطلاب الذين أكملوا برامج اللغة الكورية وعلوم الحاسوب، ضمن جهود دعم التعليم المتكامل.

كما ألقى البروفيسور تشوي سيونغ جو مدير المشروع الكوري كلمةً ركز فيها على الدور الحاسم للتكنولوجيا في تشكيل أسواق العمل المستقبلية.

وفي ختام الفعالية، كرمت كويكا و جامعة بني سويف التكنولوجية ، الشركاء الصناعيين لدعمهم القيّم للطلاب، وأعلنوا عن الفائزين بمشاريع التخرج. كانت المنافسة شديدة، مما صعّب على المُقيّمين اختيار المشاريع المتميزة من كل برنامج. وفي النهاية، تم اختيار مشروع واحد من كل قسم في الجامعة ، بما في ذلك الميكاترونيكس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأوتوترونيكس ، والطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى هامش الفعالية، سلمت كويكا و الجامعة شهادات للطلاب الذين أكملوا برامج اللغة الكورية وعلوم الحاسوب، بالإضافة إلى دورة متخصصة في البرمجيات الصلبة، والتي تعد جزء من المنهج الدراسي. ويأتي هذا الجهد جزءًا من برنامج "كوريا أصدقاء العالم " (WFK)، حيث دعم متطوعو كويكا  الطلاب في تعليم اللغة الكورية وعلوم الحاسوب، واستفاد من البرنامج حوالي 100 طالب في مختلف الفصول الدراسية.

وكالة التعاون الدولي الكورية جامعة بني سويف التكنولوجية القدرات التعليمية معرض التوظيف

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