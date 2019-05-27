فرنسا ردا على حكم بإعدام 3 فرنسيين بالعراق: نعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية​ أن سفارة فرنسا لدى ​العراق​ ستنقل الموقف الفرنسي من ​عقوبة الحكم بإعدام​ 3 فرنسيين . مؤكدة أنها تحترم سيادة السلطات العراقية.



وقالت الخارجية الفرنسية​ في بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم /الاثنين/ ردا على الحكم بالإعدام على 3 فرنسيين في العراق إن ​فرنسا​ تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.



واضاف البيان أن موقف فرنسا على النحو الذي حدده رئيس الجمهورية، هو أن البالغين المحتجزين في العراق يجب أن يحاكموا أمام القضاء العراقي، كما أن الفرنسيين الثلاثة يتمتعون بالحماية القنصلية أثناء فترة احتجازهم.



واوضح أن الحماية القنصلية تشمل ضمان حصولهم على مساعدة محام وأنهم قادرون على ممارسة حقوقهم التي ينص عليها القانون العراقي والتي تمنحهم ثلاثين يوما من صدور الحكم لتقديم استئناف عليه.



وكان مصدر قضائي في العراق قد اعلن امس /الاحد/ أن محكمة في بغداد أصدرت أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين ادينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش".. موضحا أن المحكوم عليهم هم "كيفن جونو" و"ليونار لوبيز" و"سليم معشو" الذين اعتقلتهم "​قوات سوريا الديمقراطية​" في سوريا، ونقلوا مع تسعة فرنسيين آخرين إلى ​العراق​ في فبراير الماضي.