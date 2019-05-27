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اقتصاد

مهلة 45 يوما.. جهاز القاهرة الجديدة ينذر أصحاب الوحدات المخالفة

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:55 ص
إزالة الوحدات المخالفة
إزالة الوحدات المخالفة
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم منح مهلة 45 يومًا من تاريخ الإعلان، لأصحاب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط المخصص لها بالمدينة، لرد الشيء إلى أصله وإزالة أسباب المخالفة، وذلك قبل تنفيذ قرارات سحب واسترداد تلك الوحدات.

وأضاف رئيس الجهاز: سبق وأصدر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، (171) قرارًا بسحب واسترداد الوحدات السكنية المخالفة بالحي الثالث بالتجمع الخامس بالمدينة طبقًا للقانون، وتم منح تلك المهلة لإنهاء الإجراءات الأمنية اللازمة لذلك، أو إعادة الشيء لأصله من قبل أصحاب الوحدات المخالفة.

وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك تأكيدًا للخطوات الجادة التي يتخذها جهاز المدينة تجاه المخالفات المتعلقة بتحويل الوحدات السكنية إلى محلات تجارية أو غير ذلك.

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