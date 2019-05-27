مبروك للنادى العريق.. الفيفا يهنئ الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك، بعد الفوز بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مساء أمس، الأحد، على حساب نهضة بركان المغربي عقب التغلب عليه بركلات الجزاء.



وقال الفيفا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نبارك لنادي الزمالك فرحة التتويج الأول بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ألف مبروك للنادي العريق وجماهيره وتمنياتنا بدوام الفرحة والمزيد من البطولات".



