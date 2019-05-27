ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذى تراجع بنسبة 0.01%.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 14027 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2109 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 17470 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 605 نقاط، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1545 نقطة.



