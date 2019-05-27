امتحانات التابلت .. فرحة بين طلاب أولى ثانوي ببني سويف بسهولة الفلسفة

أبدى طلاب الصف الأول الثانوي سعادتهم بسهولة امتحان الفلسفة ، الذي أدوه اليوم الاثنين، بشكل إلكتروني على جهاز التابلت.



ووصف الطلاب امتحان الفلسفة بالأسهل نوعا ما ،عن المواد العلمية علي الرغم من انه يحتاج إلي بعض التفكير ووصفه البعض بأنه في مستوي الطالب المتوسط .



وأكد طلاب مدرسة النيل الثانوية "الشهيد هشام طعمة " ببني سويف ، إن الامتحان تضمن 15 سؤالا ما بين مقالية واختيار من متعدد، لافتين إلى أن مستوى الأسئلة كان فى متناول جميع الطلاب، كما تم الاستعانة بالكتاب المفتوح فى الإجابة عن بعض الجزئيات.

