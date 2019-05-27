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محافظات

على حاله من 12 سنة.. طريق طملاى - شبين الكوم محلك سر

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:03 م
طريق طملاى شبين الكوم
طريق طملاى شبين الكوم
مروة فاضل
علي مدار 12 عاما يتم انشاء محور طملاي شبين الكوم الذي يربط بين مدينة السادات وشبين الكوم والذي تم البدء به حتي يصل بين عاصمة المحافظة واكبر المدن الصناعية لتسهيل حركة الاستثمار داخل المحافظة.

عاصر إنشاء الكوبرى العديد من المحافظين ولكن الانتهاء منه ما زال " محلك سر " دون انجاز رغم الاجتماعات المتتالية والتصريحات للمسئولين بتحديد مواعيد للانتهاء منه واخر هذه المواعيد كان في منتصف يوليو 2018.

فيما عقد المحافظ الحالي اللواء سعيد عباس اجتماعات متتالية فور توليه منصب المحافظ لمتابعة سير العمل والتوجيه بسرعة الانتهاء منه ولكن دون نتيجة.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من الطريق لاعتباره من الطرق الحيوية خلال زيارته لمحافظة المنوفية في سبتمبر الماضي عقب زيارته لافتتاح الطريق الاقليمي الدائري.

قال أحمد محمود، احد السائقين علي خط السادات شبين الكوم، أن الطريق بدا العمل به منذ اكثر من 12 عاما وما زال على وضعه ولم ينته حتى الان رغم انه يوفر وقتا كبير الي مدينة السادات دون المرور بالعديد من الطرق الداخلية للقري والطرق المحطمة.

وأضاف، أنه ترددت الكثير من الاحاديث حول موعد للانتهاء منه وانتهاء اعمال التنفيذ ولكن دون جدوى رغم اهمية هذا الطريق الذي يربط بين مدينة شبين الكوم وبين مدينة السادات وسيعمل على سهولة الحركة وسيكون انجاز حقيقي .

يذكر أن طريق " شبين الكوم – طملاى " بطول حوالي 16 كم وعرض 21 م، و ينفذه الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان ، ممثلًا فى جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، بتكلفة 500 مليون جنيه ، ويتقاطع مع العديد من الترع والمصارف والطرق، مما تطلب تنفيذ 26 عملًا صناعيًا لهذه التقاطعات، ضمن أعمال الطريق ، بالإضافة إلى طريق خدمة بعرض 3م على جانبى الطريق، وتنفيذ مطالع ومنازل لخدمة الأهالى بالمناطق المجاورة للمحور، كما أن الأعمال الصناعية تتضمن 10 كباري علوية (بحر سيف عند كم 0.550 بطول 325م - ميت ربيعة عند كم 4.200 بطول 202م - الباجورية عند كم5.00 بطول 204م – إمبابي عند كم 6.150 بطول 129م – السرساوية عند كم 7.400 بطول 131م - بلاطة انتقالية عند كم 7.455 بطول121م - السكة الحديد عند كم 7.650 بطول 217م – سبل عند كم 10.900 بطول 240م - النعناعية عند كم 12.50 بطول 201م - سبل عند كم 14.9 بطول176م).
على حاله من 12 سنة.. طريق طملاى - شبين الكوم محلك سر
على حاله من 12 سنة.. طريق طملاى - شبين الكوم محلك سر
على حاله من 12 سنة.. طريق طملاى - شبين الكوم محلك سر
على حاله من 12 سنة.. طريق طملاى - شبين الكوم محلك سر
على حاله من 12 سنة.. طريق طملاى - شبين الكوم محلك سر

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