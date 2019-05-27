3% ارتفاعا في صادرات الملابس الجاهزة لتسجل 542 مليون دولار خلال 4 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الفترة "يناير-أبريل" من العام الحالي بنحو 3% لتسجل 542 مليون دولار مقارنة بنحو 528 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات - اليوم الاثنين - إلى أن صادرات الملابس الجاهزة ارتفعت خلال شهر أبريل الماضي بنحو 4.4% لتسجل 137 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار خلال أبريل 2018.



وأوضح أنه وفقا للمجموعات الدولية فإن صادرات الملابس الجاهزة خلال الأربعة أشهر الأولى إلى الولايات المتحدة ارتفعت لتبلغ 301 مليون دولار مقابل 258 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي كما زادت إلى الدول العربية بنحو 21 % لتبلغ 29 مليون دولار مقارنة بنحو 24 مليون دولار.



فيما شهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى دول أوروبا تراجعا بنحو 8% لتبلغ 162 مليون دولار مقابل 177 مليون دولار، كما انخفضت إلى الدول الإفريقية لتبلغ ما قيمة 451 ألف دولار مقابل 943 ألف دولار بانخفاض بلغت نسبته 52%،كما سجلت صادرات الملابس الجاهزة إلى باقي دول العالم انخفاضا بنحو 28% لتبلغ ما قيمته 49 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار .



وحول أكبر 15 دولة مستوردة للملابس الجاهزة المصرية خلال الفترة"يناير- أبريل" من العام الحالي، أشار التقرير إلى استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الأولى بما قيمته 301.4 مليون دولار مقابل 258 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، تلاها في المرتبة الثانية أسبانيا مسجلة ما قيمته 51.5 مليون دولار مقارنة 43 مليون دولار حققتها خلال الفترة المناظرة في 2018.



وأوضح أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى بريطانيا وشمال أيرلندا بلغت 30.9 مليون دولار مقارنة بنحو 39 مليون دولار بتراجع بلغت نستبه 21 %، واحتلت ألمانيا الاتحادية المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 28.8 مليون دولار مقابل 30.1 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 4%، تلاها تركيا بما قيمته 26.6 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار بانخفاض بلغ 45%.



وسجلت صادرات الملابس الجاهزة إلى إيطاليا تراجعا بلغ 29% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ 18.7 مليون دولار مقارنة 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي،فيما زادت بنحو 21% إلى بلجيكا لتبلغ ما قيمته 9.4 مليون دولار مقارنة 7.7 مليون دولار.



وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثامنة من حيث الدول المستوردة للملابس الجاهزة بما قيمته 8.1 مليون دولار مقارنة بنحو 11.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته 30%، تلاها الإمارات العربية المتحدة بنحو 7.6 مليون دولار مقابل 2 مليون دولار، بارتفاع بلغ 219%، كما ارتفعت بنحو 53% إلى كندا لتبلغ 7.3 مليون دولار في مقابل 5 ملايين دولار.



كما زادت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى هولندا خلال الفترة من "يناير- إبريل 2019" بنسبة 14% لتسجل 6.7 مليون دولار مقابل 5.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018،فيما تراجعت بنحو 60% إلى فرنسا لتبلغ 6.6 مليون دولار مقابل 17 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وشهدت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى السوق الليبي نموا ملحوظا بنحو 1431% لتبلغ ما قيمته 3.7 مليون دولار في مقابل 200 ألف دولار، كما زادت بنحو 11% الى السوق الكويتي لتبلغ 3.4 مليون دولار في مقابل 3 ملايين دولار، كما ارتفعت إلى كرواتيا بنسبة 159% لتبلغ 1.5 مليون دولار في مقابل 600 ألف دولار فيما حققت تراجعا إلى بولندا بنسبة 4% لتسجل 1.5 مليون دولار في مقابل 1.6 مليون دولار.



وفيما يتعلق بأكبر 15 شركة مصدرة للملابس الجاهزة خلال الربع الأول أشار التقرير إلى استحواذ "جيد تكستايل ايجيبت/ايجيبشان تي شيرت فاكتوري سابقا"على المرتبة الأولى،تلاها "لوتس للملابس الجاهزة"، ثم "جيزة للغزل والنسيج والصباغة والملابس"، و"اليكس اباريلز للملابس الجاهزة" ، تلاها "الشركة السويسرية للملابس الجاهزة"، وفي المرتبة السادسة "اوراجلو ايجيبت لتصنيع الملابس الجاهزة".



وتابع التقرير أن شركة "تي اند سي للملابس الجاهزة" احتلت المرتبة السابعة من حيث أكبر 15 شركة مصدرة تلاها شركة "دايس للملابس الجاهزة" تلاها "مان موهان سيناه/فيلوستي أبارلز" ثم "سي ار اس دنيم جارمنتس ايجيبت"،"أمبي انترناشيونال للصناعة"،"بلازا للملابس الجاهزة"،"دلتا تكستايل ايجيبت"، "الشرق الأوسط للملابس الجاهزة"، و"ستارز فاشون منطقة حرة".