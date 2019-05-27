طرح هوندا HRV الجديدة لأول مرة في مصر..تعرف على السعر

أعلن وكلاء علامة هوندا اليابانية في مصر، مجموعة الفطيم للسيارات، عن طرح السيارة HRV الجديدة التي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة بالسوق المحلي، والتي سُتقدم للعملاء بنظام دفع ثنائي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 128 حصان وناقل حركة يعمل بتقنية CTV.



وأشارت المجموعة إلى أنها ستفتح باب الحجز لشراء السيارة العائلية خماسية الأبواب والمقاعد الجديدة خلال الأيام المقبلة.

أما بالنسبة للمواصفات فتمتلك السيارة الجديدة مصابيح ليد نهارية ومصابيح ضباب خلفية ومصابيح توقف ليد، إضافة إلى شبكة تهوية أمامية مصممة على هيئة جناح طائر وجناح للصادم الأمامي والخلفي بلون السيارة.

وتمتلك السيارة مجموعة من وسائل الأمان أبرزها نظام وسائد هوائية أمامية وستائر جانبية ومحدد للسرعة وفرامل مانعة للإنغلاق، أما وسائل الرفاهية فتمثل في نظام صوتي مكون من 4 سماعات وشاشة صوتية قياس 4 بوصات ومشغل سي دي وتكييف أوتوماتيك.

ويبلغ سعر HRV الجديدة التي تُعتبر أحدث سيارة لهوندا بمصر 535 ألف جنيه.