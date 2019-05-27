محافظ أسيوط: الانتهاء من رصف 75.97 كم بتكلفة 101.3 مليون جنيه

قال محافظ أسيوط جمال نور الدين إنه تم الانتهاء من مشروع الرصف بالمحافظة خلال العام المالي الحالي بإجمالي أطوال 75.97 كم بشوارع وميادين قرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية بلغت 101.3 مليون جنيه بزيادة في الأعمال الإضافية مقدارها 27.7 % عن العام الماضي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية.



وأضاف نور الدين - خلال الاجتماع الذي عقد اليوم /الاثنين/؛ لمناقشة إنجازات العام المالي الحالي - أن هذا المشروع من المشروعات التي ساهمت في خلق شرايين للتنمية بمختلف مراكز المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات وفق خطة شاملة لرصف وإصلاح الطرق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



من جهته.. قال مدير مشروع الرصف بالمحافظة المهندس أسامة أحمد محمد، إن الأعمال التي تم تنفيذها خلال العام المالي الحالي تضمنت رصف أطوال طرق بحي شرق بإجمالي 11.85 كم بتكلفة 16 مليون جنيه، و8.80 كم بحي غرب بتكلفة 11.88 مليون جنيه، و4 كم بساحل سليم بتكلفة 5.79 مليون جنيه و8 كم بمركز الفتح بتكلفة 10.68 مليون جنيه.



وأضاف أن هذه الأعمال تضمنت أيضًا رصف 4 كم بمركز الغنايم بتكلفة 5.67 مليون جنيه، و9 كم بمركز البداري بتكلفة 11.20 مليون جنيه، و9.20 كم بمركز أبوتيج بتكلفة 11.93 مليون جنيه، و2.30 كم بمركز أبنوب بتكلفة 3.28 مليون جنيه، فضلًا عن قيمة رد الشئ لأصله بالأحياء والمراكز والتي بلغت 11.42 كم بتكلفة 14.14 مليون جنيه.



وبدوره.. قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، إن العمل يسير بشكل منتظم لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية من صرف صحي ومياه بالقرى المحرومة بالمحافظة.



وأشار إلى أنه جاري حاليًا استكمال المراحل النهائية لمشروع الصرف الصحي بـ(النواورة - العتمانية - النواميس) في البداري؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في حياتهم اليومية، وجاري تكثيف الجهود لتحقيق معدلات تنمية إيجابية بصورة ملموسة على أرض الواقع.



وأوضح أنه جاري متابعة تنفيذ المشروعات من خلال اللجان الميدانية بالمناطق المستهدفة من أجل الانتهاء من المرحلة الأولى قبل 30 يونيو المقبل.