الخارجية الروسية: موسكو لم تتدخل في انتخابات البرلمان الأوروبي

قال مدير قسم التعاون الأوروبي التابع لوزارة الخارجية الروسية، "أندريه كيلين" اليوم، الإثنين، إن بلاده لم تتدخل في انتخابات البرلمان الأوروبي، وغير مهتمة بذلك.





وقال كيلين لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لا علاقة لنا بانتخابات البرلمان الأوروبي، ولم نتدخل في هذه الانتخابات، لأنها لا تهمنا. ربما ستكون هناك اتهامات ومحاولات للعثور على بعض الأدلة على التدخل، لكن هذا سيكون خطأً، نحن سنتعامل مع البرلمان الأوروبي أيا كان تشكيله".





وأدلى المواطنون الأوروبيون بأصواتهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي.





وتنتخب جميع الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعضاء البرلمان الأوروبي، البالغ عددهم 751 عضوا. ويمثل البرلمان مع مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يتشكل من وزراء حكومات الدول الأعضاء، السلطة التشريعية للاتحاد.



