تامر حبيب يكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

كشف السيناريست تامر حبيب عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى ونفى إصابتها بجلطة فى المخ.



وكتب على صفحته على الفيس بوك " ذكرت قليل من الصحف والمصادر الصحفية أن الأستاذة الجميلة وأمي الثانية رجاء الجداوي قد أصيبت بعد ألف شر بجلطة في المخ وأن هذه الإصابة تركت لديها أثرًا ضخمًا مش عايز حتي أقوله علشان مافولش علي الست اللي هي الحمدلله زي الفل، لإن الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة، كل اللي حصل انها تعبت تعب بسيط بسبب مجهود الصيام والسفر في اليومين اللي فاتوا وعلي اثره عملت check up والحمدلله كل وظائفها سليمة ومافيهاش أي حاجة تقلق، وما دخلتش العناية المركزة ولا حتي خمس دقايق كما ذُكر ... كفاية و النبي بقي، و تبينوا تبينوا تبينوا انا في عرض دين النبي علشان الأخبار دي بجد مؤذية ومؤلمة وهي اللي ممكن تأثر علي صحة الناس بالسلب... و يا رب دايمًا في احسن صحة و زي الفل يا جوجا يا حبيبتي.