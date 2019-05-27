ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تامر حبيب يكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:07 م
صدى البلد
سمر سعد
كشف السيناريست تامر حبيب عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى ونفى إصابتها بجلطة فى المخ.

وكتب على صفحته على الفيس بوك " ذكرت قليل من الصحف والمصادر الصحفية أن الأستاذة الجميلة وأمي الثانية رجاء الجداوي قد أصيبت بعد ألف شر بجلطة في المخ وأن هذه الإصابة تركت لديها أثرًا ضخمًا مش عايز حتي أقوله علشان مافولش علي الست اللي هي الحمدلله زي الفل، لإن الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة، كل اللي حصل انها تعبت تعب بسيط بسبب مجهود الصيام والسفر في اليومين اللي فاتوا وعلي اثره عملت check up والحمدلله كل وظائفها سليمة ومافيهاش أي حاجة تقلق، وما دخلتش العناية المركزة ولا حتي خمس دقايق كما ذُكر ... كفاية و النبي بقي، و تبينوا تبينوا تبينوا انا في عرض دين النبي علشان الأخبار دي بجد مؤذية ومؤلمة وهي اللي ممكن تأثر علي صحة الناس بالسلب... و يا رب دايمًا في احسن صحة و زي الفل يا جوجا يا حبيبتي.

ترشيحاتنا

إحنا معاك يا عيسى.. أحمد السقا يكشف أسرارا جديدة عن ولد الغلابة

محمد صلاح وهاري كين الأغلى.. القيمة السوقية لـ لاعبي ليفربول وتوتنهام

أمم أفريقيا لنا.. أول تعليق من أحمد المحمدى بعد العودة لـ البريميرليج

من داخل المستشفى .. بطلة كلية البنات تروي تفاصيل قصة حادث طفاية الحريق

بسبب قرار رحيل جروس.. جماهير الزمالك تجتاح تويتر

المفتي يوضح كيف يكون اللجوء إلى الله.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير