الحلقة 22 مسلسل حكايتي .. فشل زواج داليدا وعلي

شهدت الحلقة 22 من مسلسل "حكايتي" عددا من الأحداث المهمة حيث كشف البارون جد "علي" الذي يجسد دوره أحمد صلاح حسني أنه لن يتمكن من الزواج من داليدا لأن جدها قتل والده موضحًا أنه أخفى هذا الأمر عليه بناء على وصية والده قبل رحيله.



أما فريدة عسل والتي تجسد دورها وفاء عامر فتنهار في البكاء بعدما رفض العديد من الزبائن شراء فساتين منها وفضلوا التعامل مع اتيليه داليدا.



وفي نهاية أحداث الحلقة كشف علي لوالدته أنه لن يتزوج من داليدا فاستقبلت قراره بفرحة.



مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، عمرو صحصاح، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

