أمجد المصري يكتب: كأس الأمم بالمجان للمصريين

فى خطوة إيجابية رائعه ينتظرها كل الشعب المصرى العاشق لمباريات كرة القدم ومتابعة منتحبنا القومى اعلنت الهيئة الوطنية للإعلام تفعيل البروتوكول القائم بينها وبين مجموعة اعلام المصريين وذلك بإطلاق قناة تايم سبورت المفتوحه على الترددات الأرضيه التى يمكن استقبالها على اجهزه التليفزيون العاديه فى اى مكان داخل الوطن بدون اى اشتراك او رسوم من أجل اذاعة جميع مباريات بطولة الأمم الإفريقيه القادمه على شاشات التليفزيون المصرى الوطنى بالمجان .



قرار صائب يبرز قوة الدوله المصريه ويهدف الى كسر احتكار بعض القنوات الفضائيه المشفره ذات الاشتراكات الباهظه ماديًا لحقوق بث وإذاعة البطولات الهامة دوليا قاريًا وهو ما كان يهدد بحرمان اغلب الشعب المصرى فى عموم البلاد من متابعة فعاليات البطوله ومؤازرة منتخبنا القومى فى مهمته لاستعادة اللقب الغائب منذ تسعة اعوام حين كان الظهور الإفريقى الأخير لمصر على منصة التتويج فى غانا عام 2010 .



ليست مجرد مباريات او بطوله قارية ولكنه عشق دفين لدى ابناء هذا الوطن لرؤية فريقهم متصدرًا للقاره الإفريقيه فى كل المجالات ومن ضمنها كرة القدم معشوقة الجماهير فى شتى بقاع الأرض وأن يشاهدوا العلم المصرى خفاقًا فوق منصات البطوله واستعادة امجاد الفراعنه كرويًا حيث حصد منتخب مصر المركز الأول 7 مرات منها ثلاث دورات متتاليه فى 2006 و 2008 و 2010 .



ورغم أنها المرة الخامسه التى تنظم فيها مصر فعاليات البطوله القارية إلا ان بطولة هذا العام تأتى بعد سنوات طويله من الغياب الإفريقى حيث لم ننظم البطوله منذ عام 2006 وفى أجواء مميزة حيث تترأس مصر الاتحاد الأفريقى عن جداره وتقود القاره الإفريقيه وتمثلها بكل حكمة واتزان فى شتى المنتديات السياسيه والتجمعات الدوليه ومن هنا تأتى اهمية هذا الحدث الذى كان لابد ان يشاهده المصريون على الطبيعه وفى توقيته لنرى شعوبا وجماهير من كل ارجاء القاره وهم يستمتعون بالأمن والتطور وحسن الاستضافه على أرض مصر المحروسة.



شكرا للهيئة الوطنية للإعلام وللتليفزيون المصرى الوطنى ولمجموعة اعلام المصريين على هذه الخطوه الرائعه ولا عزاء لمن يتاجرون فى متعة الجماهير ويحرمون البسطاء من مشاهدة مباريات فريقهم تحت دعاوى الاحتكار والتسلط .. هنا القاهره وهنا شعب مصر الأبى الذى لا يتحكم فيه احد فخلف هذا الشعب دولة ذات سياده وقياده واعيه تعرف جيدًا كيف تدار الأمور بحكمه واقتدار وكيف توفر لأبناء هذا الشعب قدرا عاليًا من الكرامه والعزه حتى فى ابسط الامور ولو كانت مجرد مباريات لكره القدم .. كل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا الوطنى للفوز بهذا البطوله والعوده الى امجادنا ولنضيف لرصيد مصر نجمة ثامنه وبطوله جديده تضاف الى سلسلة إنجازات هذا الشعب العظيم الساعي بكل قوه نحو النور والأمل .. تحيا مصر عزيزة رائدة ويحيا العلم المصرى خفاقًا دائمًا فوق منصات المجد والبطولة فى شتى المجالات .