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رياضة

تدريبات إضافية لثنائي الأهلي

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:42 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
خاض وليد سليمان، وصلاح محسن، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات إضافية في نهاية مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وخاض صلاح محسن تدريبات منفردة للتعامل مع الكرات العرضية. فيما خصص الجهاز الفني فقرة في نهاية المران لـ وليد سليمان للتعامل مع الضربات الثابتة.

وحرص مارتن لاسارتي، المدير الفني، على عقد جلسات منفردة مع أكثر من لاعب؛ لتحفيزهم للمرحلة المقبلة، ولتجهيز جميع اللاعبين من الناحيتين الفنية والمعنوية.

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