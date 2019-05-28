شاهد.. طالب يجبر على تحطيم هاتفه لسبب غريب

أجبر طالب على تحطيم هاتفه المحمول من قبل زملائه بالمدرسة، وهو يكاد يبكي بالدمع، بسبب منع المدرسة حمل الطلاب للهواتف المحمولة.



وصور هذا المقطع، الذي يحتوي على أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر الإنترنت، في مدرسة هوي بيبول المتوسطة في مدينة شانجكيو بمقاطعة خنان بوسط الصين.



يمكن رؤية الطالب، الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 17 أو 18 عامًا، وفي السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية، وهو يضرب هاتفه المحمول على الأرض بقفل.



ويمكن سماع عبر الفيديو زميلة الطالب وهي تصيح حطمه الهاتف مجددًا اجعلها قطعًا".



انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي العاملين في المدرسة بزعم جعل الصبي يكسر هاتفه ، لكن متحدثًا باسم المدرسة قال إنه لم يشارك أي معلم في العقوبة.



وأضاف المتحدث "لقد كان لدينا دائما حظر على استخدام الهواتف بالمدرسة،و إن التلاميذ يوقعون على هذا الشرط بمجرد دخولهم المدرسة.



,وتبين أن ما حدث للطالب هي سياسية متفق عليها من قبل الطلاب قي حال استخدام الهاتف بالمدرسة.



