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فن

طليقة وائل كفوري تكشف عن النفقة التي يقدمها لابنته وتعترف بضربها

السبت 27/يوليه/2019 - 01:24 ص
صدى البلد
نبيل العدوى
فتحت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري النار عليه، وأوضحت حجم العنف الذي تعرضت له مؤخرا خلال مقابلة مع إحدى الإصدارات الصحفية اللبنانية.

وأوضحت أنجيلا بشارة مسألة العنف الذي تعرّضت له، كما كشفت حقائق صادمة عن شخصية طليقها، وعن مساومته إياها على نفقة ابنتيه، في مقابلة مع صحيفة "النهار" اللبنانية.

وقالت انجيلا بشارة ان وائل كفورى لم يحفظ العشرة بينهما، وأضافت: موضوع العنف بحقى ليس جديدًا، وحدث مرّة أن تطور الأمر بيننا وتطلّب نقلي إلى المستشفى. ثم سامحته وأبديتُ استعدادًا لطيّ الصفحة.. فليسامحه الله".

وأضافت: "يعطيني نفقة بقيمة 3000 دولار في الشهر بناء على عقد ينصّ أيضًا على تحمّل جميع التكاليف الثانوية، وحين يغضب منى، يلزمنى على تحصيلها من طريق المالية ويتأخر بالدفع حتى السابع أو الثامن من الشهر، مما يعني الانتظار ساعات وتحمل الزحام بالرغم من قرب المسافة بينى وبين منزله.

تابعت: ابنتي من دون غرفة نوم خاصة، وهي تخجل من دعوة أصدقائها إلى المنزل.

كانت حياة مرشاد الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسسة جمعيّة Female ، ومحامية أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفورى، قد شنت هجومًا حادًا على الأخير من خلال مقال قامت بكتابته فى موقع شريكة ولكن. 

وكشفت "حياة" عن العديد من الوقائع التى جعلت " انجيلا " تتخذ قرار الانفصال عنه قائلة: "فنان قام بإخفاء زوجته عن العالم لمدّة 9 سنوات وكأنّها واحدة من ممتلكاته يفعل بها ما يشاء، والأسوأ أنه استمرّ فى تبرير ذلك بحجّة أنه “فنان غامض وحريص على أن يعيش حياةً هادئة مع عائلته وأن ذلك يبقى في نطاق حريته الشخصية وأنّه من حقّه “إبعاد حياته الشخصية عن الكاميرات حتى لو كان ذلك على حساب طمس وجود إنسانة أخرى بالكامل حتّى داخل منزله الذي كان يقسم إلى طابقين، طابق له ولأصحابه وطابق للحرمة التي يمتلكها والممنوع عليها مواجهة أحد من زوّار السلطان. 

وتابعت: هذا الإعلام لم يسأل نفسه بأي حقّ يمنع وائل كفوري زوجته من إكمال دراستها أو زيارة عائلتها أو استقبال ضيوف أو أصحاب؟".

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