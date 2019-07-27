محافظ الشرقية يطمئن على سلامة اللحوم البلدي بمحلات الجزارة .. صور

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإيقاف استكمال أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بكفر أبراش بمشتول السوق وتحرير محضر للمخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار.





جاء ذلك خلال جولة صباحية مفاجئة لمحافظ الشرقية لمركز ومدينة مشتول السوق لتفقد عدد من شوارع المدينة للاطمئنان على أعمال رفع أكوام القمامة ، وضبط المخالفين الذين يقومون بأعمال البناء في الساعات المبكرة من الصباح وأيام الأجازات والعطلات ، حيث تلاحظ له استكمال أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة بكفر أبراش، ليقوم على الفور باستدعاء رئيس المركز ويُصدر أوامره بإيقاف الأعمال ومراجعة الترخيص الممنوح للعقار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.





كما أمر المحافظ رئيس المركز بمصادرة الخلاطة واللودر والتحفظ على المواد المستخدمة في البناء ، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال شونة تستخدم في تشوين مواد البناء مقامة بالمخالفة على الأرض الزراعية مؤكدًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميداني بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق كل مركز ومدينة وحي لمراجعة تراخيص البناء الممنوحة للمباني للتأكد من التزام أصحابها باشتراطات الترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وحصر شون مواد البناء ومراجعة التراخيص الممنوحة لها و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها .





شهدت جولة محافظ الشرقية لمركز مشتول السوق تفقد شوارع قرية كفر أبراش لمتابعة اعمال النظافة و الرصف و تنفيذ مشروعي الصرف الصحي و الغاز الطبيعي والتأكد من تنفيذهما طبقا للجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من التنفيذ ودخولهما الخدمة ليعودا بالنفع على أبناء القرية.





قام المحافظ بتفقد أحد المخابز البلدية بالقرية للاطمئنان على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين مشددًا على مدير إدارة تموين مشتول السوق بالمتابعة الدائمة و المستمرة و المرور بشكل يومي على المخابز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.



