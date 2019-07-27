فريق طبي بمركز أورام طنطا ينجح فى إعادة بناء ثدي مريضة عمرها 30 عاما

نجح فريق طبى بمركز أورام طنطا التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة ، فى إجراء جراحة إعادة بناء ثدي لمريضة تبلغ من العمر 30 عاما .



وضم الفريق الطبى الدكتور طارق صلاح استشارى جراحة الاورام بالمركز، والدكتور علي حيدرة أخصائى جراحة الاورام بالمركز ، والدكتور محمد شبل والدكتورة دينا الملا استشاري التخدير بالمركز .



وقال الدكتور طارق صلاح إن المريضة أجرت منذ عامين عملية استئصال كلي للثدي الأيمن نتيجة لوجود ورم سرطانى، وخضعت بعد ذلك للعلاج الكيماوى والإشعاعى ، ومؤخرًا تم إجراء عملية زراعة ثدى لها، وذلك باستخدام شريحة عضلة ظهرية عريضة مع ذرع ثدى صناعي، موضحا أن المريضة في حالة ممتازة وسعيدة بنجاح الجراحة.



من جانبه أكد الدكتور أحمد الصاوى نائب مدير المركز أن جراحة إعادة بناء الثدي تتيح لمريضات السرطان إمكانية استعادة الثدي مظهره الطبيعي، وتُعد من أهم الإجراءات التي تخفف من آثار جراحة بتر الثدي.



من جانب آخر قال الدكتور اسلام صبرى مدير المركز، إن المركز يستقبل مئات الحالات يوميًا بالمجان، كما أن المركز يجرى العديد من الجراحات الدقيقة بواسطة جراحين على أعلى مستوى، اكتسبوا العديد من الخبرات التى تمكنهم من إجراء الجراحات الدقيقة بكفاءة عالية وأمان للمريض.