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جنازة مهيبة.. موكب بأجود الخيول العربية بمراسم تأبين السبسي.. فيديو

السبت 27/يوليه/2019 - 02:13 م
السبسى
السبسى
شيرين عادل
شهدت مراسم تأبين جنازة الرئيس التونسى الراحل باجى قائد السبسى، موكبا بأجود الخيول العربية، لتأمين جثمان الراحل قبل دفنه.

وبدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، حيث شاركت شخصيات وطنية ونواب ووزراء ورؤساء دول ومنظمات عالمية وسفراء دول عربية وأجنبية.

خرجت جنازة الرئيس التونسي من قصر الرئاسة بقرطاج باتجاه مقبرة الجلاز بتونس العاصمة، وسيكون المسار محددًا عبر عدد من الطرقات التي سيتم إغلاقها، بينما سيتولى الجيش التونسي تأمين الضيوف الحاضرين.

وودعت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، الرئيس التونسي بكلمات مؤثرة قائلة "رئيسنا، نهار اليوم سيكون طويلا على تونس التي أحببت وفنيت حياتك في خدمتها، وعلى التونسيين الذين أردت منحهم أحسن ما عندك من أفكار والتزام ومحبة وقدرة على الحلم الجماعي التي أخرجتنا به من سنوات الاغتيالات والخوف والفوضى والرعب بعد الثورة".

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