شاهد.. بوستر ألبوم آصالة الجديد فى قربك

كشفت المطربة أصالة الستار عن بوستر ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "فى قربك" والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتخوض أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل.



ويفرض صناع العمل حالة من التكتم على تفاصيل دور آصالة ومدة ظهورها بالفيلم الذي يخوض المنافسة بموسم عيد الأضحى السينمائي القادم.



ولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان.



واستعان المخرج طارق العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.







