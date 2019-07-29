الإحصاء يعلن اليوم نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018

يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤتمرًا إعلاميًا موسعًا للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، اليوم بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وذلك في إطـار اهتمام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد الأبحاث والمسوح الإحصائية التي تعكس صورة حقيقية لحياة المواطن المصري من كافة الأبعاد الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية .



يعقد المؤتمر تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولى– رئيــــس مجلـــــس الـــــوزراء ، وبرئاسة السيدة الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى و اللواء خيرت محمد بركات – رئيس الجهاز وبحضور العديد من السادة الوزراء وممثلي الهيئات و المراكز العلمية و الجامعات و المعاهد المصرية، والمجلس القـــومـي للسكـان، والمجلس القـومـي للمــرأة، إضـافـة إلــى وسـائـل الإعــلام المختلفة ( المرئية / المسموعة / المقروءة ).



يهـدف البحـث إلـى توفـير بيانات تفصيليـة تسـاعـد فـي التعرف علـى الأنماط الاستهلاكية في المجتمع والتغيرات التي تطرأ عليها، كما يوفر بيانات تمكن من قياس مستوى المعيشة، ومستويات وخريطة الفقر .. بالإضافة إلى توفير الأوزان اللازمة لتركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والتي تعد مؤشرًا هامًا لقياس التضخم.