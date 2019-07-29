تقرر أن تكون مصر ضيف الشرف فى قمة الاستثمار العقارى الأورومتوسطى التى ستستضيفها برشلونة بإسبانيا فى 17 أكتوبر 2019 والمنعقدة خلال المعرض الدولى الثالث والعشرون للاستثمار العقارى BMP2019، حيث تم دعوة معالى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات الشعبة العامة للاستثمار العقارى باتحاد الغرف المصرية.



صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المنظم للمؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الدولى للاستثمار العقارى والاتحاد الدولى للفنادق وغرفة برشلونا وهيئة معارض برشلونا المنظمة للمعرض.



وأوضح الوكيل أن الحدث سيجمع أكثر من 1400 من قيادات الاستثمار العقارى والتمويل والتسويق العقارى من 21 دولة فى أوروبا والوطن العربى وافريقيا لخلق تحالفات لمشاريع مستحدثة ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية والحفاظ على البيئة من خلال ترشيد الطاقة والمياه واعادة التدوير وهو ما تحتاجه مصر فى مشاريعها الجديدة.



وأشار الوكيل بانه سيتم الترويج لمدن الجيل الرابع التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى متضمنة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد الجديدة والإسماعيلية الجديدة والجلالة والعبور الجديدة وتوشكى الجديدة وناصر ــ غرب أسيوط وغرب قنا وملوى الجديدة والفشن الجديدة لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية العمرانية من خلال زيادة المساحة المتاحة للعمران من 6% إلى 12% لاستيعاب الزيادة السنوية فى السكان، وتحفيز النمو الاقتصادى المتسارع من خلال المشروعات التنموية الكبرى وإتاحة فرص عمل متنوعة لتصبح تلك المدن مراكز لريادة المال والأعمال على المستوى القومى والإقليمى.



وأضاف الوكيل أن المؤتمر سيكون فرصة متميزة للترويج للاستثمار بمصر حيث سيجمع قيادات كبرى الشركات الاوروبية والخليجية المتخصصة الى جانب البنوك والصناديق الانمائية، كما سيكون فرصة متميزة لمشاركة الشركات المصرية معهم فى مشاريع الاستثمار العقارى فى إفريقيا لتتكامل مع مشاريع البنية التحتية التى بدأت مصر فى تنفيذها ولنشر النماء والتنمية فى مختلف ربوع إفريقيا فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.



وأشار علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية الى أهمية الترويج الدولى لقطاع الاستثمار العقارى للتعجيل بتنفيذ المدن الجديدة وخلق فرص عمل خاصة وأن القطاع كان له دور محورى فى النهوض بقطاع التشييد والبناء خلال الأربع سنوات الماضية وتوفير حوالى 3 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



واضاف علاء عز انه طبقا لتقرير البنك المركزى، فقد شكل قطاع الاستثمار العقارى 12,4% من الاستثمار، و17,6% من جملة الاستثمارات المنفذة فى السنة المالية 2018 /2019 و9,7% من النتاج المحلى الإجمالى بمعدل نمو 19,3% وهو اكثر من ثلاثة أضعاف معدل نمو الاقتصاد المصرى.



