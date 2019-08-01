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فيديو جراف

فيديو جراف| نصائح الطب البيطري للحفاظ على اللحوم المخزنة من التلف

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:01 م
طريقة حفظ اللحمه
طريقة حفظ اللحمه
عبد العزيز جمال - إعداد منار شعبان
قدمت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، عدة نصائح للحفاظ على اللحوم المخزنة من الفساد والتلف.

وقالت الدكتورة ناديه وديع لطفي إنه عندما تحفظ اللحوم بالتجميد يتوقف نمو الميكروبات التي تكون قد وصلت إليه خلال عمليات الذبح والسلخ والتقطيع والتداول.

وأكدت نادية وديع أن هذه الميكروبات سرعان ما تنشط مجددًا عند تسييح اللحوم تمهيدا لطبخها.

ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي نصائح مديرية الطب البيطري عند تجميد وصهر اللحوم.

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