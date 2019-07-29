خطفه من الزمالك.. بيراميدز يتعاقد مع محمد عطوة من الرائد السعودي

أتم نادي بيراميدز التعاقد مع الثنائي محمود حمادة، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الإنتاج الحربي، ومحمد عطوة، لاعب فريق الرائد السعودي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأعلن ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، التعاقد مع الثنائي بشكل رسمي وانضمامهما إلى صفوف الفريق اليوم الإثنين.





وكان فريق الزمالك قريبًا من التعاقد مع محمد عطوة خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن نادي بيراميدز قطع الطريق على الفريق الأبيض.





ونجح بيراميدز خلال الفترة الماضية في التعاقد مع أحمد علي وإسلام عيسى وطارق طه بشكل رسمي.





ويستعد فريق بيراميدز للمشاركة في كأس الكونفدرالية في الموسم المقبل وذلك بعدما حسم التواجد في المركز الثالث من جدول الدوري الممتاز.