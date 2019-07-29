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رياضة

الانضمام للمقاصة أو الاستمرار في الزمالك.. ميدو يكشف مصير شيكابالا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:54 م
شيكابالا
شيكابالا
نور عادل
كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة عن مصير محمود عبدالرازق شيكابالا، مع الفريق الفيومي، سواء بالانضمام الي الفريق الفيومي او بالعودة الي نادي الزمالك.

وأكد أحمد حسام ميدو أن الزمالك يرغب في الإبقاء على شيكابالا ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "تحدثنا مع الزمالك منذ فترة لضم شيكابالا وكان هناك ترحيب من جانب إدارة الزمالك للاستغناء عن اللاعب".

وأكمل: "لكن قرار الزمالك تغير وقرروا قيد شيكابالا في الموسم المقبل وهذا الأفضل له في رأيي".

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