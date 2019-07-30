العراق يكشف حقيقة تعرض شرق بغداد لقصف إسرائيلي

نفى مصدر عراقي، أمس الاثنين، وجود أي قصف على معسكر أشرف، شرق العاصمة بغداد، من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها.





وقال المصدر لقناة "روسيا اليوم" إن "بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية تحدثت عن معلومات حول قصف طيران إسرائيلي لمعسكر أشرف الذي تتواجد فيه منظمة بدر بزعامة هادي العامري، لكن هذا لم يحدث".





وأضاف أنه "قبل يومين، انفجرت كمية من السلاح في المعسكر بسبب سوء التخزين وحرارة الجو، لكن أي قصف لم يطل المعسكر".



