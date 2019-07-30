قتلى وجرحى إثر قصف حوثي على سوق آل ثابت في صعدة باليمن.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر والأردن: استئناف مفاوضات السلام وفق المبادرة العربية

السيسي لحميدتي: موقفنا ثابت لدعم أمن واستقرار السودان

الملك محمد السادس: يد المغرب ممدودة للجزائر

السعودية: وصول أكثر من مليون حاج من الخارج

بومبيو: ملتزمون بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا

جونسون يتعهد بتوحيد المملكة المتحدة من خلال "بريكست"

مقتل 52 شخصا بأعمال شغب في سجن برازيلي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وذكرت "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مباحثات رسمية مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي قام بزيارة قصيرة إلى القاهرة أمس استغرقت بضع ساعات، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك.وقالت إن اللقاء شهد توافقا بين الجانبين حول أهمية تحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتكثيف جهود استئناف مفاوضات السلام وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأشارت إلى أنهما أكدا رفض الأردن ومصر للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والتي أفضت أخيرا إلى هدم عشرات المنازل للفلسطينيين، ما يتطلب تحركا دوليا لوقف هذه الممارسات الاستيطانية.وأفادت "الراي" بأن الرئيس السيسي، أكد الموقف الاستراتيجي الثابت لبلاده تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق، فيما استعرض نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو مع السيسي تطورات الموقف الحالي في السودان.وعلى الصعيد الإقليمي والعربي، أوضحت "الوطن" بأن مليشيات الحوثي الموالية لإيران واصلت أعمالها الإرهابية بحق الشعب اليمني، بقصفها سوق آل ثابت في مديرية قطابر في صعدة شمالي البلاد، راح ضحيته قتلى وجرحى من المدنيين بينهم عدد من الأطفال.ونقلت "الجريدة" عن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني قوله إنه يدين الجريمة الحوثية التي استهدفت سوق آل ثابت في مديرية قطابر، والتي راح ضحيتها 10 قتلى من المدنيين وسقط خلالها 20 جريحا آخرين بينهم عدد من الأطفال.واهتمت "القبس" بكلمة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ20 لاعتلائه العرش، حيث أكد أن المغرب ملتزم بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر، قائلًا: "نؤكد مجددا التزامنا الصادق، بنهج اليد الممدودة، تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع، على الدوام، شعبينا الشقيقين."وأضاف أن ذلك "تجسد مؤخرا، في مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبر عنها المغاربة، ملكا وشعبا، بصدق وتلقائية، دعما للمنتخب الجزائري، خلال كأس أفريقيا للأمم بمصر الشقيقة؛ ومشاطرتهم للشعب الجزائري، مشاعر الفخر والاعتزاز، بالتتويج المستحق بها؛ وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا."وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ 1.084 مليون حاج، مشيرةً إلى أن السعودية أعلنت أن أجهزتها وقطاعاتها المعنية بشؤون الحج أكملت استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن، خلال موسم حج هذا العام.ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قوله إن الولايات المتحدة ملتزمة بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا، وتدرس آلية مع بريطانيا لمنع إيران من اختطاف الناقلات، مضيفًا "اننا سنبني خطة للأمن البحري ستشارك فيها دول من جميع أنحاء العالم التي لها مصلحة راسخة في إبقاء تلك الممرات المائية مفتوحة".وأشار إلى أن "الأمر سيستغرق وقتا أكثر مما كنا نتمنى لكني واثق بأن العالم يدرك أهمية ذلك وأن أمريكا مستعدة لأن تكون جزءا مهما من الأمر لكننا نحتاج إلى دول من جميع أنحاء العالم لمساعدتنا في حماية النقل التجاري وسنكون ناجحين في ذلك".دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون تعهد بتوحيد المملكة المتحدة من خلال تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن حكومته ستقدم حزمة اقتصادية بقيمة 300 مليون دولار للدول الأربع التي تشكل المملكة.وقالت "الراي" إن ما لا يقل عن 52 نزيلا لقوا حتفهم، بينهم 16 ذبحا، في أعمال شغب بدأت صباح يوم أمس الاثنين بالولاية الواقعة في شمال البرازيل.