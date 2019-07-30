رونالدو عن اعتزاله: كل شيء له نهاية ولن يستمر كريستيانو مدى الحياة

قامت صحيفة "ماركا" الإسبانية باصطحاب عشاق رونالدو في رحلة عن نجمهم الأوحد، والحديث عن كواليس وتفاصيل الكثير من المراحل في مسيرته الكروية.





وتواجد رونالدو في العاصمة الإسبانية، أمس الإثنين، حيث تم تكريمه من قبل الصحيفة بجائزة "أسطورة ماركا"، في حفل أقيم في مسرح "الملكة فيكتوريا".





وقال كريستيانو رونالدو، في حوار مطول أجراه مع "ماركا" بعدما تسلم الجائزة: "كنت بحاجة لحافز إضافي في مسيرتي، بعدما حققت العديد من البطولات والجوائز الفردية مع مدريد، كنت بحاجة للتغيير لأتمكن من تقديم كرة قدم أفضل، إذ أعتقد بأن مازال لدي الكثير لأقدمه، في الموسم الماضي، حققت ثلاث ألقاب، الدوري والكأس مع يوفنتوس وأمم أوروبا مع البرتغال، لذلك كان عامًا رائعًا".وتابع النجم البرتغالي: "جائزة أسطورة ماركا، جائزة مهمة جدًا، لا يحققها سوى الأساطير وبالتالي كان لابد أن يحققها كريستيانو، بعد ما حققته خلال مسيرتي ولاسيما في ريال مدريد، إنه لشرف كبير أن أتسلم هذه الجائزة، أريد أن أشكر ماركا على منحها هذه الفرصة لي وتسليمي الجائزة هنا في مدريد، أنا سعيد جدًا بالعودة إلى إسبانيا ومدريد".وأكد "الدون" أنه يفتقد الحياة في مدريد قائلًا: "لقد عشت هنا 9 سنوات، جزء من حياتي كان بمدريد، وأنا لا أتحدث عن كرة القدم فحسب فالجميع يعلم ذلك وإنما عن العلاقات بشكلٍ عام، هنا وُلد أطفالي وقابلت خطيبتي، حدثت هنا قصص كثيرة لا يمكن محوها ولذلك مازلت أملك منزلًا هنا، أنا آتي هنا من حين لآخر، إنها مدينة أحبها وسأتي لها دومًا كما أنني لا أستبعد المعيشة هنا يومًا ما".وتحدث رونالدو عن مارسيلو دا سيلفا، زميله السابق في الميرنجي وصديقه المقرب، قائلًا: "مارسيلو سعيد جدًا هنا في مدريد، ولكل شخص حياته، لقد انسجمت معه جيدًا وكنا نتحدث كثيرًا كما كان الحال مع كاسي، بيبي عندما كان هنا، كوينتراو ومع الجميع عمومًا، مارسيلو فتى مفعم بالحيوية كثيرًا وأنا أفتقده".وسئل رونالدو على الأنسب من لاعبي ريال مدريد للانتقال إلى يوفنتوس، ليرد حول هذا الأمر قائلًا: "النجوم تناسب دائمًا الفرق الكبيرة، مدريد بطبيعة الحال يملك فريقًا مميزًا كما أنفقوا الكثير من الأموال على ضم لاعبين جدد، وأنا متأكد أنهم سيقدمون موسمًا جيدًا جدًا".وأضاف: "لن أعطيك أسماء بالتأكيد رغم أن البعض سيناسب يوفنتوس بالطبع، لكنني سعيد بفريقي وندعم أنفسنا جيدًا، إن سألت هازارد في مدريد سيجيبك بنفس الإجابة عن فريقه".وعن تصريحه سابقًا بشأن اعتزاله كرة القدم عندما يقترب من عمر الـ40 عامًا، قال رونالدو: "لست قلقًا على الإطلاق بشآن هذا الأمر، لأنه سيعتمد كثيرًا على ما أشعر به، وعلى لياقتي البدنية والنفسية، آمل ألا يحدث شيء حتى الأربعين، لكن إذا حدث فلا شيء، هذه طبيعة الحياة، كل شيء له نهاية ولن يستمر كريستيانو مدى الحياة، لكنني ما زلت أشعر بالقوة للحفاظ على الفوز بأشياء مهمة".وراوغ رونالدو بشأن سؤال الحديث عن نيمار نجم باريس سان جيرمان، وهل يتوقع عودته لبرشلونة مجددًا، قائلًا: "لا أعلم، إنه لاعب رائع وهناك الكثير من الحديث عنه بالانتقال إلى مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس إنها مهمة الصحافة، ولكنني أعتقد أنه سيبقى في بي إس جي".وعما إذا كان الموسم الجديد عام يوفنتوس للتتويج بدوري الأبطال، رد نجم ريال مدريد السابق قائلًا: "إنه دائمًا عام يوفنتوس، وريال مدريد، وبرشلونة، لكن بطولة مثل دوري الأبطال لا يحققها سوى فريق واحد، سأعطيك مثالًا، انظر إلى كم الأموال التي أنفقها برشلونة خلال السنوات الخمس الأخيرة ولم يحقق دوري الأبطال".وطالب الصحفي رونالدو بترشح 3 أندية للتتويج بدوري أبطال أوروبا، حيث قال: "هم دائمًا نفس الفرق بعيدًا عن تعاقداتهم، ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو، ويوفنتوس، وبايرن ميونخ، وليفربول، ربما المرشحون هم برشلونة ومدريد اللذان أنفقا أكثر من البقية والسيتي أيضًا لكن في كرة القدم لا يفوز دائمًا الفريق المرشح".واختتم رونالدو حديثه عن دوره في صفقة انتقال ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، إلى صفوف السيدة العجوز قائلًا: "أحب أن تسألني هذا السؤال، لأن بعد نهاية مباراة أمم أوروبا بين هولندا والبرتغال، تحدثت معه كالرفاق في الملعب، الجميع يفعلون ذلك، إنه أمر طبيعي لأنه يبلغ من العمر 19 عامًا، في النهاية أنا سعيد بتواجده معنا في تورينو".