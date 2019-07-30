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رياضة

سعد سمير يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في التتش

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:22 م
سعد سمير
سعد سمير
عبدالحكيم أبوعلم
بدأ سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي داخل ملعب التتش، بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة للاطمئنان على حالته، والتعرف على مدى التعافي من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي والمباريات الرسمية خلال الفترة الماضية.

وعاد سعد سمير ببرنامج تأهيلي محدد من الطبيب الألماني المعالج له، ويقوم بتنفيذه داخل ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، ويشتمل البرنامج على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، وجزء خاص بالكرة إلى جانب جلسة في «الجيم»؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي وتجهزه للمرحلة المقبلة.

وكان سعد سمير قد عاد من ألمانيا بعد خضوعه لفحص طبي جديد، وأدى اللاعب هناك جزءا من البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات لمدة 4 أيام بعد انتهاء منافسات بطولة الدوري العام بشكل رسمي، بينما يواصل اللاعبون المصابين التدريبات لاستكمال البرامج العلاجية الخاصة بهم؛ بهدف تجهيزهم للمرحلة المقبلة بناء على قرار الجهاز الفني، وبالتنسيق مع الجهاز الطبي.

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