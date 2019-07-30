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رياضة

محمد صلاح عن محمود كهربا: محدش يكلمنى عنه ..فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:46 م
محمود عبدالمنعم كهربا
محمود عبدالمنعم "كهربا"
عمرو الحلواني
شن محمد صلاح المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، هجوما حادا على محمود كهربا لاعب الزمالك الذى رحل عن الفريق بقرار فردى منه وانتقل إلى أفيس البرتغالى.

وقال محمد صلاح: "محدش يكلمنى عن كهربا .. فاللاعب لديه العديد من المشاكل على الجانب السلوكى رغم امتلاكه إمكانيات فنية وبدنية جيدة للغاية".

وأضاف: "كهربا لازم يبوس إيده وش وضهر على اللى الزمالك عمله معاه وسفره إلى السعودية، مما أدى إلى جلب الكثير من الأموال له".

وانتقد المدير الفنى السابق للزمالك سفر اللاعب وسلوكياته فى الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الزمالك لم يقصر معه على الإطلاق.

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