ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على إيرادات Once Upon a time in Hollywood لبراد بيت ودي كابريو .. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:12 م
Once Upon a time
Once Upon a time in Hollywood
شروق ابراهيم
حقق فيلم Once Upon a time in Hollywood إيرادات بقيمة 41,082,018 مليون دولار أمريكي، بعد طرحه في دور العرض السينمائي يوم 26 يوليو الجاري.

ويشارك في بطولة الفيلم براد بيت وليوناردو دي كابرية ،آل باتشينو، ومارجوت روبي، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمي لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذي يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه ويجسده براد بيت.

وخلال الاحداث ،يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ترشيحاتنا

خالد الغندور: شيكابالا في قائمة الزمالك.. والإعلان الرسمي غدا

بوسة لا .. نانسي عجرم ترفض تقبيل أحد معجبيها ..فيديو

رد ناري من الإسماعيلي على تهديد محمد عواد

شاهد.. سعد سمير بصحبة إكرامي ومحمد محمود داخل التتش

5 صفقات نارية لنادي بيراميدز وأنطوي يقترب.. تعرف عليها

لا حل سوى بتر الجزء الملدوغ.. تحذيرات هامة من الفلاحين حول ثعبان الطريشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة بورش.. هدية جينفير لوبيز من خطيبها أليكس رودريجرز

بـ الهوت شورت.. نيرمين الفقي بإطلالة شبابية في اليونان.. شاهد

وصول نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات المهن الموسيقية