تعرف على إيرادات Once Upon a time in Hollywood لبراد بيت ودي كابريو .. فيديو

شروق ابراهيم حقق فيلم Once Upon a time in Hollywood إيرادات بقيمة 41,082,018 مليون دولار أمريكي، بعد طرحه في دور العرض السينمائي يوم 26 يوليو الجاري.



ويشارك في بطولة الفيلم براد بيت وليوناردو دي كابرية ،آل باتشينو، ومارجوت روبي، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.



وتدور أحداث الفيلم في عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمي لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذي يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه ويجسده براد بيت.



وخلال الاحداث ،يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.