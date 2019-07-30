مركز الأزهر للفتوى يواصل فعاليات برنامج التوعية الأسرية في الإسماعيلية

واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بقطاع الأمن بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج توعوي لمدة ثلاثة أيام بمدن محافظة الإسماعيلية بدأ أمس وينتهي غدًا الأربعاء، تحت عنوان: «الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء».





وتناول أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال اللقاء، كيفية بناء أسرة مستقرة، من خلال أسس ومعايير علمية ودينية، كما دار اللقاء حول أهم أسباب وسبل محاربة الأفكار المتطرفة ودورها السلبي على المجتمعات، ومخاطر التفكك الأسري، بالإضافة إلى سرد نماذج نبوية في حل الخلافات الأسرية.





وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحضور من خلال بعض الأسئلة حول الخطوبة والزواج وتربية الأبناء، وجاوب المحاضرون عليها وقدموا في النهاية بعض النصائح للمقبلين على الزواج وللمتزوجين.



