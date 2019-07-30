لاعب مصرى ينضم إلى فريق السد السعودي

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي السد السعودي في التعاقد مع اللاعب المصري محمد بدران ،لاعب فريق دمنهور السابق لمدة موسم واحد ،في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق به في الموسم الجديد بدوري القسم الثاني .



ووقع محمد بدران على عقود انضمامه للنادي السعودي بحضور مسئولي مجلس إدارة نادي السد ،وسعيد عثمان وكيل اللاعب .



يذكر أن اللاعب نال إعجاب مسئولي مجلس إدارة نادي السد السعودى ،واشادوا بمستواه المتميز في دورى القسم الثانى ، وأيضا كان لوكيل اللاعب سعيد عثمان دورا كبيرا في حسم الصفقة لصالح النادي السعودى .



وسبق لمحمد بدران اللعب من قبل بأندية الإنتاج الحربي والمنصورة ودمنهور ،قبل أن ينضم مؤخرا لنادي السد السعودى .