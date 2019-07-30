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رياضة

بعد التتويج بالدوري.. عمرو السولية مع ابنته ليلى على الشاطئ.. شاهد

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:47 م
عمرو السولية
عمرو السولية
محمد بدران
نشر عمرو السولية لاعب الفريق الأول للنادى الأهلي صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عمرو السولية وهو يستمتع بإجازته الصيفية برفقته ابنته ليلى على شاطئ البحر ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

وتمكن الأهلي من الفوز على الزمالك بنتيجة 1-0 من هدف أحرزه علي معلول في الدقيقة 59 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.


وتوج النادي الأهلي بالدوري مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 80 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلًا المركز الثاني.

بعد التتويج بالدوري.. عمرو السولية مع ابنته ليلى على الشاطئ.. شاهد
بعد التتويج بالدوري.. عمرو السولية مع ابنته ليلى على الشاطئ.. شاهد

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