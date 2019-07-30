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أخبار البلد

العاملون بدار الهلال يطالبون بمستحقاتهم المالية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:22 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
نظم العاملون بمؤسسة دار الهلال وقفة احتجاجية اليوم للمطالبة بحقوقهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة .

طالب العاملون بمؤسسة دار الهلال من الصحفيين والاداريين والعمال، الهيئة الوطنية للصحافة بصرف الحافز بزيادة ٢٥٪؜ وتضاف لشريط الراتب ، وصرف الوجبة بزيادة ٣٠ جنيها وتضاف لشريط الراتب ، وصرف الـ ٢٥٪؜ مكافأة الانتاج عن عام ٢٠١٨ .

كما طالبوا بزيادة العيدية لـ ١٠٠٠جنيه وصرف مرتبات المؤقتين ٤ شهور وصرف العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية بنسبة ١٠٪.؜
العاملون بدار الهلال يطالبون بمستحقاتهم المالية
العاملون بدار الهلال يطالبون بمستحقاتهم المالية
العاملون بدار الهلال يطالبون بمستحقاتهم المالية
العاملون بدار الهلال يطالبون بمستحقاتهم المالية

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