العاملون بدار الهلال يطالبون بمستحقاتهم المالية

نظم العاملون بمؤسسة دار الهلال وقفة احتجاجية اليوم للمطالبة بحقوقهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة .



طالب العاملون بمؤسسة دار الهلال من الصحفيين والاداريين والعمال، الهيئة الوطنية للصحافة بصرف الحافز بزيادة ٢٥٪؜ وتضاف لشريط الراتب ، وصرف الوجبة بزيادة ٣٠ جنيها وتضاف لشريط الراتب ، وصرف الـ ٢٥٪؜ مكافأة الانتاج عن عام ٢٠١٨ .



كما طالبوا بزيادة العيدية لـ ١٠٠٠جنيه وصرف مرتبات المؤقتين ٤ شهور وصرف العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية بنسبة ١٠٪.؜

