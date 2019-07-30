العاملون بدار الهلال يطالبون بمستحقاتهم المالية

نظم العاملون بمؤسسة دار الهلال وقفة احتجاجية اليوم للمطالبة بحقوقهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة .
طالب العاملون بمؤسسة دار الهلال من الصحفيين والاداريين والعمال، الهيئة الوطنية للصحافة بصرف الحافز بزيادة ٢٥٪ وتضاف لشريط الراتب ، وصرف الوجبة بزيادة ٣٠ جنيها وتضاف لشريط الراتب ، وصرف الـ ٢٥٪ مكافأة الانتاج عن عام ٢٠١٨ .
كما طالبوا بزيادة العيدية لـ ١٠٠٠جنيه وصرف مرتبات المؤقتين ٤ شهور وصرف العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية بنسبة ١٠٪.
طالب العاملون بمؤسسة دار الهلال من الصحفيين والاداريين والعمال، الهيئة الوطنية للصحافة بصرف الحافز بزيادة ٢٥٪ وتضاف لشريط الراتب ، وصرف الوجبة بزيادة ٣٠ جنيها وتضاف لشريط الراتب ، وصرف الـ ٢٥٪ مكافأة الانتاج عن عام ٢٠١٨ .
كما طالبوا بزيادة العيدية لـ ١٠٠٠جنيه وصرف مرتبات المؤقتين ٤ شهور وصرف العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية بنسبة ١٠٪.