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محافظات

الكشف المجانى على 1866 مواطن بقافلة طبية في أسوان.. صور

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:44 م
قافلة طبية
قافلة طبية
شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عدد 2 قافلة طبية للكشف المجانى على المواطنين بقريتى المفالسة والبراسى بمركز إدفو حيث إستمرت كل قافلة لمدة يومان بكل قرية على حدة .

يأتى ذلك ضمن جهود محافظة أسوان المتواصلة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( حياة كريمة ) والتى تستهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة وخاصة النائية والمحرومة منها لتوصيل هذه الخدمة للبسطاء على الوجه الأكمل .

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أن هذه القوافل الطبية ضمت العديد من التخصصات حيث نجحت فى إجراء الكشوفات الطبية على 1866 مواطن ومواطنة ، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ 432 مواطن ومواطنة .

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى بأن فعاليات القافلة الطبية شملت أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان ، فضلًا عن عقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 600 سيدة من أهالى القرية .
الكشف المجانى على 1866 مواطن بقافلة طبية في أسوان.. صور
الكشف المجانى على 1866 مواطن بقافلة طبية في أسوان.. صور
الكشف المجانى على 1866 مواطن بقافلة طبية في أسوان.. صور
الكشف المجانى على 1866 مواطن بقافلة طبية في أسوان.. صور
الكشف المجانى على 1866 مواطن بقافلة طبية في أسوان.. صور
الكشف المجانى على 1866 مواطن بقافلة طبية في أسوان.. صور
الكشف المجانى على 1866 مواطن بقافلة طبية في أسوان.. صور

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