الكشف المجانى على 1866 مواطن بقافلة طبية في أسوان.. صور

نظمت مديرية الشئون الصحية تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عدد 2 قافلة طبية للكشف المجانى على المواطنين بقريتى المفالسة والبراسى بمركز إدفو حيث إستمرت كل قافلة لمدة يومان بكل قرية على حدة .



يأتى ذلك ضمن جهود محافظة أسوان المتواصلة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( حياة كريمة ) والتى تستهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة وخاصة النائية والمحرومة منها لتوصيل هذه الخدمة للبسطاء على الوجه الأكمل .



ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أن هذه القوافل الطبية ضمت العديد من التخصصات حيث نجحت فى إجراء الكشوفات الطبية على 1866 مواطن ومواطنة ، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ 432 مواطن ومواطنة .



وأوضح الدكتور إيهاب حنفى بأن فعاليات القافلة الطبية شملت أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان ، فضلًا عن عقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 600 سيدة من أهالى القرية .

