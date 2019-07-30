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كله بيروح لـ القدم.. تعليق ساخر من أحمد موسى على مكافآت منتخب شباب اليد.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:43 م
أحمد موسى
أحمد موسى
محمد القاضي
قال عبدالرحمن طه، حارس مرمى منتخب شباب اليد، إن كل لاعب في المنتخب حصل على 7800 جنيه مكافأة بعد تحقيق بطولة أفريقيا، ليرد عليه "أحمد موسى"، قائلا: «اشتريت بهم عربية بالريموت».

وعقب "موسى"، خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: «لازم نعرف قد إيه الناس دي مظلومة»، مضيفا: «الرجالة اللي رفعوا اسم مصر في كأس العالم خدوا مكافأة 7 آلاف جنيه».

وقال: «هذه الألعاب مفيش حد بيسأل عنها ولا حد بيفكر فيها، وكله بيروح لكرة القدم فقط».

وأوضح: «ربنا يكرم لاعبى منتخب الشباب برحلة حج أو عمرة، أو حد يدعوهم لأنهم يستحقوا»، وتابع: «مش كرة القدم بس إللي عندنا».

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