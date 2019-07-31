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خادم الحرمين الشريفين يوجه جميع قطاعات السعودية بتقديم أرقى الخدمات لوفود الحجاج

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:51 ص
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين يجتمع بجميع قطاعات السعودية
نادر غازى:
هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حجاج بيت الله الحرام من داخل السعودية وخارجها على ما منّ به عليهم من فضل القدوم للأراضي المقدسة، وحمد الله على ما شرف به المملكة قيادة وشعبًا من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلًا الله أن يعين الحجاج على أداء مناسك الحج ويتقبل منهم ويوفقهم للحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

كما اطمأن خادم الحرمين الشريفين على اكتمال الاستعدادات التي وفرتها مختلف القطاعات لخدمة الحجاج وراحتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة، ووجه جميع قطاعات الدولة بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن في سبيل هذا الشرف العظيم.

جاء ذلك خلال ترؤوس خادم الحرمين الشريفين، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك.

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