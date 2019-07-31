بعد كشف المخطط الاستخباراتي الإيراني.. أول تحرك من السعودية في العراق

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعطى الضوء الأخضر لتوقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع العراق، وذلك بعدما كشفت السفارة الأمريكية في العراق عن مخطط الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني للسيطرة على العراق.





وأضافت الصحيفة أن الملك سلمان فوَّض- خلال الاجتماع الذي عقد في "نيوم" بمنطقة تبوك- مجلس الوزراء السعودي وزير الداخلية أو من ينوب عنه بالتباحث مع الجانب العراقي بشأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومتي السعودية والعراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.





ونقلت الصحيفة عن السفير العراقي في الرياض، قحطان الجنابي، قوله إن العراق والسعودية قطعا شوطًا كبيرًا في التعاون الأمني الخاص بتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية ومكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة.



