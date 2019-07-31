أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 -7- 2019 في مصر.. فيديو

أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 31- 7 - 2019، سجلت استقرارا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر 655 جنيهًا للجرام جنيها للجرام بدون مصنعية.



استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31- 7- 2019.



وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31- 7- 2019 على النحو التالي:



عيار 24: 749 جنيهًا.

عيار 21: 655 جنيها.

عيار 18: 561 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 5329 جنيهًا.



سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر يشهد تفاوتا طفيفا قد يتراوح بين 50 قرشا وجنيه.



ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.