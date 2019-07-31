أيرلندا: مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي دون اتفاق كارثة للسلام

قالت زعيمة حزب "شين فين" الأيرلندي "ماري لو ماكدونالد" اليوم الأربعاء إن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي (البريكست) بدون التوصل إلى اتفاق سيكون أمرا كارثيا بالنسبة للسلام في أيرلندا الشمالية.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن هذه التصريحات جاءت عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" والأحزاب السياسية الأخرى في أيرلندا الشمالية، وذلك في العاصمة "بلفاست".



ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.



