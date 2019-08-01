فيديوجراف| عمال الدليفري يتذوقون طعامك قبل توصيله

توصيل الطعام أصبح من الخدمات الأكثر رواجا، خاصة مع انتشار المطاعم واعتماد الكثير من البشر على الوجبات الجاهزة والسريعة.



إلا أن هناك مشكلة لوحت في الأفق، بعد ظهور مقاطع فيديو لعمال توصيل يتذوقون الطعام المكلفين بتوصيله للزبائن، وهو ما أثار اشمئزاز الكثيرين.



دراسة أمريكية نشرتها مجلة "نيوزويك" الامريكية، كشفت حقيقة مقززة حول تذوق عمال الدليفري للوجبات قبل توصيلها للزبائن.



من خلال الفيديوجراف التالي شاهد كيف يتذوق عمال الدليفري للطعام قبل توصيله، إلى جانب اعترافات عمال التوصيل أنفسهم.