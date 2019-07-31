حلف الناتو: لم نتلق طلبا لبدء مهمة في مضيق هرمز

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء إن الحلف العسكري لم يتلق طلبا رسميا لبدء مهمة في مضيق هرمز.



واقترحت الولايات المتحدة تعزيز الجهود لحماية الممر الحيوي لنقل النفط في وقت يشهد توترا متزايدا بين واشنطن وطهران.



وكانت عدد من الدول الأوروبية طالبت بإنشاء مهمة جديدة في مضيق هرمز للوقوف أمام الانتهاكات التي ترتكبها إيران هناك.