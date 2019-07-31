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أخبار العالم

حلف الناتو: لم نتلق طلبا لبدء مهمة في مضيق هرمز

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:38 م
الصراع في الخليج
الصراع في الخليج العربي ومضيق هرمز
رويترز
قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء إن الحلف العسكري لم يتلق طلبا رسميا لبدء مهمة في مضيق هرمز.

واقترحت الولايات المتحدة تعزيز الجهود لحماية الممر الحيوي لنقل النفط في وقت يشهد توترا متزايدا بين واشنطن وطهران.

وكانت عدد من الدول الأوروبية طالبت بإنشاء مهمة جديدة في مضيق هرمز للوقوف أمام الانتهاكات التي ترتكبها إيران هناك.

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