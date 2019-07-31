تنسيق الجامعات 2019.. هندسة القاهرة تستقبل 1500 طالب بالمرحلة الثانية

استقبلت جامعة القاهرة اليوم، الأربعاء، طلاب الثانوية العامة للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2019 والتي ستستمر حتى الأحد المقبل.



وأكد عبد الحميد حسن مشرف تنسيق معامل هندسة القاهرة أن الكلية استقبلت صباح اليوم نحو 1500 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2019 .



جدير بالذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعلنت بداية تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019 ، اليوم، الأربعاء الموافق 31/7/2019 لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.



☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %

● عدد الطلاب: 175673

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.

● عدد الطلاب: 54305

●الإجمالي: 229978