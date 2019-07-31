ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالقفطان المغربى .. أصالة تشعل انستجرام

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:36 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشرت المطربة أصالة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة .

ظهرت أصالة في الصورة وهى ترتدى قفطانا مغربيا أبيض اللون و اعتمدت على المكياج الثقيل و اكسسوار الشعر.

و تفاعل عدد كبير من محبيها مع الصورة بتعليقات منها: صوت الوطن العربى ،و صولاااا،والله يحميكى ،ونايس لوك.

يذكر أن أصالة تخوض لأول مرة تجربة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم أولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان.
View this post on Instagram

وكأنّ الحياة ترتّب لنا كلّ مايجب أنّ نعرفه ، فقد كان لي اليوم الحظّ الكبير بأنّ أجلس في الطّائره بجوار سيّدة ، عرفت منّ خلالها ومنها كيف هي السيّده العُمانيّه، في بعض الأحيان أوّ أغلبه ، لقد سمعتها بالصّدفه تتحدّث بثقة وجدّيه وسرعة في انتقاء المفردات ، وقدّ عرفت فيما بعد أنّها سيّدة أعمال معروفه ولها مكانتها، لقد جلست بكلّ اهتمام لأستمع لحديثها وهي تُعرّفني عنّها ، وأيضاً تحكي لي بإيجاز طبيعة حياة السيّده العمانيّه الأصيله ، كانت في حديثها تقطر أخلاقاً وقيماً وعلماً ولطف ، ذكرت لي مشاهير الكتّاب والّذين كانت لهم شهره عالميّه من عُمان ، ونوّرتني بالمهمّ ممّا كان يجب علّ أنّ أعرف ، الحمد لله الّذي أراد لي أنّ لاأمرّ مرور الكرام منّ هذا الوطن المتّزن الرّاقي الطيّب (عُمان)، فقدّ كانت صدفة عظيمه أنّ أجلس بجوار هذه السيّده ، لأُغنّي في صلاله الجميلة ، بقلبٍ ينبض حبّاً واحتراماً لهذا الشّعب المُثقّف الخلوق الطيّب ، وأرجو من الله أن أكون صديقة قريبة حبيبة لكلّ شخصٍ هنا ، في موطن الطّيب والجمال ، هنا في عُمان ...#أصاله #عُمان #صلاله

A post shared by Assala (@assala_official) on

ترشيحاتنا

كان قريبا من الأهلي.. تعرف على مفاجأة للزمالك في مؤتمر اليوم

الملف الشائك.. الكويت تكشف عن عزم 30 مواطنا إشهار المثلية

أول تعليق من البيت الأزرق على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

الزمالك عمل خبطتين حلوين .. شوبير يشيد بصفقات الزمالك

الفلك الدولي يكشف مفاجأة عن موعد عيد الأضحى المبارك

الظهور الاول لـ كريم بامبو بتيشرت الزمالك في ميت عقبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها