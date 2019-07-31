بالقفطان المغربى .. أصالة تشعل انستجرام

ظهرت أصالة في الصورة وهى ترتدى قفطانا مغربيا أبيض اللون و اعتمدت على المكياج الثقيل و اكسسوار الشعر.
و تفاعل عدد كبير من محبيها مع الصورة بتعليقات منها: صوت الوطن العربى ،و صولاااا،والله يحميكى ،ونايس لوك.
يذكر أن أصالة تخوض لأول مرة تجربة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل.
فيلم أولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان.
View this post on Instagram
وكأنّ الحياة ترتّب لنا كلّ مايجب أنّ نعرفه ، فقد كان لي اليوم الحظّ الكبير بأنّ أجلس في الطّائره بجوار سيّدة ، عرفت منّ خلالها ومنها كيف هي السيّده العُمانيّه، في بعض الأحيان أوّ أغلبه ، لقد سمعتها بالصّدفه تتحدّث بثقة وجدّيه وسرعة في انتقاء المفردات ، وقدّ عرفت فيما بعد أنّها سيّدة أعمال معروفه ولها مكانتها، لقد جلست بكلّ اهتمام لأستمع لحديثها وهي تُعرّفني عنّها ، وأيضاً تحكي لي بإيجاز طبيعة حياة السيّده العمانيّه الأصيله ، كانت في حديثها تقطر أخلاقاً وقيماً وعلماً ولطف ، ذكرت لي مشاهير الكتّاب والّذين كانت لهم شهره عالميّه من عُمان ، ونوّرتني بالمهمّ ممّا كان يجب علّ أنّ أعرف ، الحمد لله الّذي أراد لي أنّ لاأمرّ مرور الكرام منّ هذا الوطن المتّزن الرّاقي الطيّب (عُمان)، فقدّ كانت صدفة عظيمه أنّ أجلس بجوار هذه السيّده ، لأُغنّي في صلاله الجميلة ، بقلبٍ ينبض حبّاً واحتراماً لهذا الشّعب المُثقّف الخلوق الطيّب ، وأرجو من الله أن أكون صديقة قريبة حبيبة لكلّ شخصٍ هنا ، في موطن الطّيب والجمال ، هنا في عُمان ...#أصاله #عُمان #صلاله