بالقفطان المغربى .. أصالة تشعل انستجرام

نشرت المطربة أصالة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة .ظهرت أصالة في الصورة وهى ترتدى قفطانا مغربيا أبيض اللون و اعتمدت على المكياج الثقيل و اكسسوار الشعر.و تفاعل عدد كبير من محبيها مع الصورة بتعليقات منها: صوت الوطن العربى ،و صولاااا،والله يحميكى ،ونايس لوك.يذكر أن أصالة تخوض لأول مرة تجربة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل.فيلم أولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان.