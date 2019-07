بالقفطان المغربى .. أصالة تشعل انستجرام

View this post on Instagram

وكأنّ الحياة ترتّب لنا كلّ مايجب أنّ نعرفه ، فقد كان لي اليوم الحظّ الكبير بأنّ أجلس في الطّائره بجوار سيّدة ، عرفت منّ خلالها ومنها كيف هي السيّده العُمانيّه، في بعض الأحيان أوّ أغلبه ، لقد سمعتها بالصّدفه تتحدّث بثقة وجدّيه وسرعة في انتقاء المفردات ، وقدّ عرفت فيما بعد أنّها سيّدة أعمال معروفه ولها مكانتها، لقد جلست بكلّ اهتمام لأستمع لحديثها وهي تُعرّفني عنّها ، وأيضاً تحكي لي بإيجاز طبيعة حياة السيّده العمانيّه الأصيله ، كانت في حديثها تقطر أخلاقاً وقيماً وعلماً ولطف ، ذكرت لي مشاهير الكتّاب والّذين كانت لهم شهره عالميّه من عُمان ، ونوّرتني بالمهمّ ممّا كان يجب علّ أنّ أعرف ، الحمد لله الّذي أراد لي أنّ لاأمرّ مرور الكرام منّ هذا الوطن المتّزن الرّاقي الطيّب (عُمان)، فقدّ كانت صدفة عظيمه أنّ أجلس بجوار هذه السيّده ، لأُغنّي في صلاله الجميلة ، بقلبٍ ينبض حبّاً واحتراماً لهذا الشّعب المُثقّف الخلوق الطيّب ، وأرجو من الله أن أكون صديقة قريبة حبيبة لكلّ شخصٍ هنا ، في موطن الطّيب والجمال ، هنا في عُمان ...#أصاله #عُمان #صلاله