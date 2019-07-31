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رياضة

أول قرار من الأهلى تجاه مجدي قفشة بعد حسم ضمه من بيراميدز

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:41 م
مجدى قفشة
مجدى قفشة
عبدالحكيم أبو علم - عمرو الحلوانى
أنهى الأهلى إجراءات التعاقد مع محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

ومن المقرر أن يظهر قفشة فى النادى الأهلى خلال الساعات القليلة المقبلة ، من أجل تقديمه بشكل رسمى للجماهير و تمت الصفقة مقابل مبلغ مالى فقط ودون إجراء أى صفقات تبادلية بين الناديين .

واستقر مسئولو الأهلى على قيد مجدى قفشة فى القائمة المحلية والإفريقية ، ليصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة
وكان الأهلى أعلن ضم المالى ديانج ومحمود متولى خلال الأيام القليلة الماضية ليصبح قفشة الصفقة الثالثة فى الميركاتو الصيفى الجارى .

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