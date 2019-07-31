أول قرار من الأهلى تجاه مجدي قفشة بعد حسم ضمه من بيراميدز

أنهى الأهلى إجراءات التعاقد مع محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



ومن المقرر أن يظهر قفشة فى النادى الأهلى خلال الساعات القليلة المقبلة ، من أجل تقديمه بشكل رسمى للجماهير و تمت الصفقة مقابل مبلغ مالى فقط ودون إجراء أى صفقات تبادلية بين الناديين .



واستقر مسئولو الأهلى على قيد مجدى قفشة فى القائمة المحلية والإفريقية ، ليصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة

وكان الأهلى أعلن ضم المالى ديانج ومحمود متولى خلال الأيام القليلة الماضية ليصبح قفشة الصفقة الثالثة فى الميركاتو الصيفى الجارى .

